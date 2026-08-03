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В Марокко назвали причину мигрантского кризиса в Сеуте

12:15 1073

Причиной миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута стала дезинформация в соцсетях, заявили власти Марокко. В своем первом официальном комментарии в связи с нелегальным пересечением границы десятками тысяч людей, опубликованном вечером в воскресенье, 2 августа, МВД Марокко указало на «злонамеренное использование» социальных сетей, «распространение вводящей в заблуждение информации» и «неверное толкование правовых норм».

Кроме того, было неверно истолковано решение испанского суда, запрещающее немедленное возвращение мигрантов, перехваченных на море, отмечается в заявлении. При этом массовый приток людей в Сеуту не был организованным, а скорее спонтанным, указал представитель марокканского министерства.

Власти Марокко оценили число участников прорыва границы в 40 тысяч человек, в то время как Испания заявляла о примерно 60 тысячах. Еще 1135 человек попытались добраться до другого испанского эксклава — Мелильи, расположенного в 400 км к востоку от Сеуты. По фактам этих инцидентов уже начато расследование, заявили в Рабате.

Кроме того, марокканское МВД сообщило об одиннадцати погибших в ходе кризиса. По его данным, десять человек утонули, а одиннадцатый сорвался со скал на участке между марокканским приграничным городом Фнидек и Сеутой.

По данным властей Испании, за последние дни при попытке добраться до Сеуты погибли 72 человека. Практически все люди, незаконно добравшиеся до Сеуты, были возвращены в Марокко, заявили в Мадриде. 

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