США стягивают военных и технику в Эрбиль

Соединенные Штаты перебрасывают силу и технику с различных объектов международной коалиции против «Исламского государства» в Ираке в международный аэропорт в Эрбиле в Иракском Курдистане, сообщает The National со ссылкой на источники.
«Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля», - отмечает издание.
В частности, речь идет об элементах систем ПВО. По словам источников, часть военных Британии, Франции и ФРГ, служивших в составе коалиционных сил, покинула Эрбиль.
Два курдских чиновника заявили, что в конце июля с базы ВВС в Эрбиле, являющейся главным центром для сил коалиции в Иракском Курдистане, ушли конвои с ракетами-перехватчиками. «Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят», - сказал один из собеседников, уточнив, что власти Иракского Курдистана не получали предварительных уведомлений о переброске сил.