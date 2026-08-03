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США стягивают военных и технику в Эрбиль

12:21 1001

Соединенные Штаты перебрасывают силу и технику с различных объектов международной коалиции против «Исламского государства» в Ираке в международный аэропорт в Эрбиле в Иракском Курдистане, сообщает The National со ссылкой на источники.

«Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля», - отмечает издание.

В частности, речь идет об элементах систем ПВО. По словам источников, часть военных Британии, Франции и ФРГ, служивших в составе коалиционных сил, покинула Эрбиль.

Два курдских чиновника заявили, что в конце июля с базы ВВС в Эрбиле, являющейся главным центром для сил коалиции в Иракском Курдистане, ушли конвои с ракетами-перехватчиками. «Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят», - сказал один из собеседников, уточнив, что власти Иракского Курдистана не получали предварительных уведомлений о переброске сил.

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