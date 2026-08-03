США стягивают военных и технику в Эрбиль

Соединенные Штаты перебрасывают силу и технику с различных объектов международной коалиции против «Исламского государства» в Ираке в международный аэропорт в Эрбиле в Иракском Курдистане, сообщает The National со ссылкой на источники.

«Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля», - отмечает издание.