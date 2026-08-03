Два брата утонули в Каспии. Сестру спасли

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море, на неконтролируемом участке в поселке Бузовна Хазарского района Баку, на расстоянии 1,3 км от ближайшего спасательного поста, тонут три человека.

Согласно сообщению МЧС, «в связи с поступившей информацией к поисковым работам были незамедлительно привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС».

Была спасена Гамидова Айсель Рафиг кызы, 2009 года рождения, ей оказали первую медицинскую помощь, после чего передали соответствующим службам. Тело Гамидова Али Рафиг оглы, 2014 года рождения, было обнаружено на берегу. Продолжаются поиски Гамидова Руслана Рафиг оглы, 2004 года рождения, который, предположительно, утонул, сказали в МЧС. Дополнительная информация будет предоставлена.