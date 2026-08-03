Иран пугает Украину «необходимыми мерами»

У Тегерана есть доказательства, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море «был преднамеренным», заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», - утверждает Багаи.

По его словам, Тегеран предпримет все «необходимые меры», чтобы Украина «ответила за свои действия» и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

25 июля МИД Ирана сообщил, что Украина нанесла удар по его судну в Каспийском море в территориальных водах РФ, в результате чего погиб член экипажа. Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб, нанесенный иранскому судну.