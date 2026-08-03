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Землетрясение в Египте

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12:50 700

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло севернее египетского города Суэц, о разрушениях не сообщается, пишет Reuters.

Подземные толчки произошли в 38 км севернее Суэца сразу после трех часов по местному времени в понедельник, сообщил Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики Египта.

Институт заявил, что не получал никаких уведомлений о жертвах или повреждении имущества.

Египетский Красный Полумесяц заявил, что активировал свой план реагирования на чрезвычайные ситуации в губернаторствах, где ощущалось землетрясение. Он призвал жителей избегать зданий с признаками структурных повреждений и следить за официальными обновлениями на фоне того, как власти продолжали оценивать ситуацию.

Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) заявил, что эпицентр залегал на глубине 10 км.

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