Землетрясение в Египте

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло севернее египетского города Суэц, о разрушениях не сообщается, пишет Reuters.
Подземные толчки произошли в 38 км севернее Суэца сразу после трех часов по местному времени в понедельник, сообщил Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики Египта.
Институт заявил, что не получал никаких уведомлений о жертвах или повреждении имущества.
Египетский Красный Полумесяц заявил, что активировал свой план реагирования на чрезвычайные ситуации в губернаторствах, где ощущалось землетрясение. Он призвал жителей избегать зданий с признаками структурных повреждений и следить за официальными обновлениями на фоне того, как власти продолжали оценивать ситуацию.
Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) заявил, что эпицентр залегал на глубине 10 км.
August 3, 2026