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Оползень на проспекте Гянджа

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Ульвия Худиева
13:15 826

В Хатаинском районе Баку произошел оползень. Инцидент случился по адресу: проспект Гянджа, 29|35 А, в нескольких шагах от жилых домов.

Местные жители рассказали haqqin.az, что в результате оползня слой земли обрушился на припаркованные во дворе автомобили, повредив несколько машин.

Жители обеспокоены тем, что расстояние между зоной оползня и зданиями небольшое, и что, если оползень продолжится, здания также могут быть повреждены.

Оползни на проспекте Гянджа неоднократно происходили и раньше. В результате последнего инцидента обрушилась подпорная стена на дороге от проспекта до Украинского круга, между жилыми домами и парком. До этого оползень произошел во дворе Детской поликлиники № 9. В результате оползня слой земли обрушился на автомобиль, припаркованный во дворе поликлиники. Тогда высказывались предположения, что причиной оползня стал чрезмерный полив растительности в этом районе.

Жители утверждают, что существуют противоречивые сведения о том, является ли эта территория оползневой зоной. С одной стороны, земля здесь оползает, с другой — увеличивается количество возводимых многоэтажных зданий и сооружений. Во время строительства забывают, что эта зона оползневая, а когда происходит инцидент, винят в этом сильные дожди. За последние несколько лет вдоль проспекта Гянджа было построено множество зданий, ресторанов, кафе и торговых центров. Ситуация дошла до того, что в случае стихийного бедствия у жителей не остается свободного места для укрытия.

Жители говорят, что каждое новое строительство вызывает их недовольство, они протестуют, пишут жалобы в соответствующие ведомства, но все безрезультатно.

В Агентстве геологической разведки сообщили haqqin.az, что оползень произошел на 28-30-метровом участке твердого склона длиной 140-150 метров, высотой 12-16 метров, который расположен в 24-25 метрах от жилого дома на проспекте Гянджа в Хатаинском районе.

Председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев заявил, что оползень произошел в результате ослабления устойчивости нависшей части склона вследствие увлажнения грунтового слоя и движения грунтовой массы вдоль склона под действием силы тяжести. По его словам, объем оползневой грунтовой массы составляет приблизительно 4,5–5 м³. Территория находится под контролем соответствующих государственных органов, принимаются надлежащие меры.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила haqqin.az, что информация об инциденте будет предоставлена в ближайшее время.

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