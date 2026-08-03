Азербайджан соболезнует Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану по случаю инцидента, произошедшего на угольной шахте и унесшего жизни десятков человек. Об этом говорится на официальной странице МИД страны в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены известием об аварии на угольной шахте в Белуджистане, которая унесла множество жизней и привела к травмам.

Выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все, кто пострадал, будут спасены как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в результате обрушения угольной шахты в пакистанской провинции Белуджистан погибли 34 человека. В момент аварии под землей находились 42 шахтера.