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Азербайджан соболезнует Пакистану

13:18 673

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану по случаю инцидента, произошедшего на угольной шахте и унесшего жизни десятков человек. Об этом говорится на официальной странице МИД страны в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены известием об аварии на угольной шахте в Белуджистане, которая унесла множество жизней и привела к травмам.

Выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все, кто пострадал, будут спасены как можно быстрее», — говорится в сообщении. 

Напомним, на прошлой неделе в результате обрушения угольной шахты в пакистанской провинции Белуджистан погибли 34 человека. В момент аварии под землей находились 42 шахтера.

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