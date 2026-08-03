Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был

Есть в европейской истории страница, к которой я возвращаюсь чаще, чем к громким победам прошлого и подписанным договорам. 17 января 1945 года в Варшаву вступили солдаты Красной армии и 1-й армии Войска Польского, и увидели место, где стоял город. Старый город лежал ровным полем битого кирпича, и уцелевшие стены торчали из этого поля, как обломанные зубы. Разрушение было методичным. Подрывные команды работали по кварталам, со списками и планами, дабы от польской столицы не осталось даже образца, по которому её можно было бы вспомнить. Спорили тогда всерьёз, и спор этот был не хозяйственный, а мировоззренческий. Одни предлагали оставить руины как они есть — вечным памятником и обвинением. Другие звали строить новую столицу рядом, в чистом поле, не тревожа пепелища. Третьи считали разумным перенести её в уцелевший Краков, служивший Польше центром без малого пять веков. Победили те, кто настоял на невозможном: отстроить Варшаву на прежнем месте.

И немедленно выяснилось, что строить не по чему. Довоенных обмеров сохранилось меньше, чем требовалось, фотографии давали фасады, но не давали ни пропорций, ни цвета, ни ритма улицы. Тогда достали холсты. Бернардо Беллотто, венецианец, племянник и ученик Каналетто, придворный живописец короля Польши Станислава Августа, писал Варшаву в семидесятых годах XVIII века с той дотошностью, которую современники принимали за добросовестное ремесло, а не за искусство. Он работал с камерой-обскурой, выверяя перспективу до карниза. 22 его полотна пережили войну, не пощадившую город, ими написанный. И то, что при жизни мастера сходило за сухую точность копииста, через 200 лет стало документом: по картинам восстанавливали пропорции домов, рисунок кровель, оттенок стен на Рыночной площади. Старый город с Рыночной площадью и Королевским трактом воссоздали к 1953 году — за четыре года. Быстро? Достаточно быстро. Но подвалы на той же Рыночной площади доводили до ума ещё в нынешнем столетии, а Королевский замок, решение о восстановлении которого приняли 2 июля 1949 года, достроили только 30 августа 1984-го — 35 лет спустя, на деньги, почти целиком собранные пожертвованиями. Главное поднимается быстро. Доделывается долго. Это не упрёк восстановлению, это его природа.

Город, разобранный по кирпичу Я держу варшавскую историю в уме всякий раз, когда открываю очередную сводку о нашем возвращении на освобождённые земли, — и всякий раз упираюсь в разницу, которая делает нашу работу тяжелее польской. Агдам, который приезжавшие иностранцы называют «Хиросимой Кавказа», не был разрушен в бою. Его разбирали три десятилетия — методично, на кирпич, на балку, на арматуру, покуда от города не осталась мечеть посреди пустыря и очертания улиц, различимые лишь с воздуха. Физули стёрли до фундамента. В Зангилане, Джебраиле срыты кладбища, выкорчеваны сады, засыпаны оросительные каналы. И вот здесь проходит черта, отделяющая нашу беду от варшавской. Варшаву казнили в ярости, за восстание 1944 года: Гиммлер, следуя указанию Гитлера, велел сровнять её с землёй. Казнили быстро, в несколько месяцев, огнём и динамитом, и в этой расправе была хотя бы страшная логика войны. Наши города умерщвляли иначе: хладнокровно, при полной тишине, годами, когда стрельба давно стихла. Так уничтожают возможность вернуться, и расчёт был прост и оттого особенно кощунствен: пусть возвращаться будет некуда и не к чему, пусть слово «возвращение» лишится предмета. Но расчёт стоял на ошибке, старой, как само изгнание: полагали, будто город держится камнем. У нас были документы. Советские генпланы, обмеры, землеустроительные карты, инвентарные дела, довоенные снимки и кинохроника — по этим бумагам прежний Агдам можно было вычертить улица в улицу и поставить заново, как поставили Варшаву. Но мы поступили иначе. Города не стали воскрешать по старым чертежам — для них заказали новые генеральные планы. Но новое в них выросло вокруг старого, а не на его месте. Агдамский генплан, первый из утверждённых, прямо отводит место историческому центру: восстановленная Джума-мечеть, которую под оккупацией держали в качестве загона для скота; комплекс Имарет с усыпальницей Панах Али-хана; квартал в старинном агдамском духе перед мечетью; музей оккупации под открытым небом. Возобновлены и раскопки Узерлик-тепе, поселения бронзового века. Остальной Агдам — с промышленным парком, вокзалом и новой сетью улиц — поднимается заново, по чертежам нынешнего дня. А Шуша устроена обратным образом: её генеральный план, утверждённый осенью 2024 года, целиком подчинён сохранению исторического облика и ландшафта, ибо там сам облик и есть достояние. Старое оставили сердцевиной. Новое легло вокруг.

Решение это глубже градостроительного. Варшаву убили в один год, и вернуть требовалось именно то, что было. Наши города умирали три десятилетия, и за эти 30 лет переменилось всё — уклад, ремёсла, поколения. Точная копия обернулась бы памятником утрате, в который заселили живых. Оттого святыни, гробницы, мечети и старые стены поднимают такими, какими они были, а дома, дороги и заводы — такими, какими они надобны сегодня. Мы вернулись не в прошлое. Мы вернулись на своё место. Здесь и открывается, зачем в этом деле память — та, что 30 лет хранили сотни тысяч изгнанных. Она не спорит с архитектором и не поправляет чертёж. Она свидетельствует: это наше, и стоит оно там, где стояло. Сколько стоит один камень Теперь о том, чего стоит такая работа, — и здесь полезно оглядеться и посмотреть, как она даётся другим. Дрезденскую Фрауэнкирхе поднимали 11 лет, с 1994-го по 2005-й. Одну церковь. В богатой стране, в полном мире, на земле, по которой можно ходить без сапёра впереди. Каждый уцелевший камень, вынутый из завала, был перенумерован и возвращён туда, где лежал до бомбёжки, — и таких камней насчитали тысячи. 11 лет — на одно здание. Мост в боснийском Мостаре, переброшенный через Неретву османским зодчим в XVI веке и простоявший четыре с лишним столетия, был разрушен в 1993-м. Камни поднимали со дна реки и собирали заново 7 лет, под опекой ЮНЕСКО и на деньги полудюжины государств и фондов. 7 лет. Один мост длиной в 30 метров. Развалины немецких городов разбирали руками женщин, которых так и прозвали — женщины руин; разбирали годами, а то, что не поддавалось вывозу, свозили в кучи и засыпали землёй. В Берлине из этих куч насыпали холм, и он зарос травой; зимой берлинцы катаются с него на санках, и мало кто вспоминает, что под полозьями лежит их прежний город. Европа училась жить среди своих развалин десятилетиями. А варшавский замок, о котором сказано выше, отнял у поляков 35 лет — от решения до последнего камня.

Мы взялись не за церковь, не за мост и не за замок. Мы взялись за множество городов и сёл разом — с дорогами, туннелями, водоводами, подстанциями, школами и больницами, на земле, откуда были вывезены даже надгробия. За первое полугодие нынешнего года на восстановление освобождённых территорий из госбюджета израсходовано 1 миллиард 64,1 миллиона манатов — 30,4 процента предусмотренного на год. Из них 974,1 миллиона ушли в инфраструктуру: 489,3 миллиона на проектирование и строительство дорог, 371,1 миллиона на новые жилые кварталы, 67,6 миллиона на туристические объекты, 15,9 миллиона на канатные дороги в Шуше, Ханкенди и Лачине, 15,3 миллиона на то, чтобы в сёлах горел свет. Ещё 29,8 миллиона — здравоохранение и культура. А за пятилетие с 2021 по 2025 год государственный бюджет вложил в эти земли 22 миллиарда манатов. И вот что в этих цифрах важнее самих цифр. Дрезден собирал пожертвования по всему свету. Мостар восстанавливали международные фонды. Мы платим за своё возвращение из собственного бюджета. Никто не учреждал для нас попечительских советов и не открывал благотворительных подписок; счёт оплачен целиком и до последнего маната. Прежде камня — сапёр И есть в полугодовом отчёте одна строка, объясняющая всё остальное лучше любых рассуждений. 45,3 миллиона манатов — на разминирование. Ни Дрезден, ни Мостар такой строки не знали. Их беда кончалась там, где стихал огонь; наша с того места только началась. Британия разминировала Фолклендские острова 38 лет — с 1982 года до ноября 2020-го. Речь о нескольких квадратных километрах пляжей и торфяников на дальнем архипелаге, где война длилась 10 недель. Аргентинцы ставили мины в песчаных дюнах, а дюны за десятилетия переползали с ветром, унося смерть с собою. Босния снимает мины четвёртое десятилетие после Дейтона. Камбоджа занята этим с начала девяностых, и конца работе не видно. Мины не знают перемирия и не читают подписей под договорами. Они умеют ждать дольше, чем живёт человек, который её поставил. С ноября 2020 года от взрыва мин погибли 72 человека, более 350 получили ранения. Вот отчего возвращение не может идти быстрее, чем идёт. Каждый метр дороги, любой фундамент, школьный двор оплачены сначала работой сапёра, а работа эта не ускоряется удвоением сметы. Её нельзя перевыполнить. В ней нет места спешке. 88 тысяч А теперь вдумайтесь в то, что уже сделано. Прошло пять с половиной лет. По историческим меркам мгновение — срок, за который иные государства успевают лишь согласовать проектную документацию. На землях Карабаха и Восточного Зангезура живут сегодня 88,1 тысячи человек. 88 тысяч — там, куда 6 лет назад не мог ступить ни один азербайджанец. Первое село приняло вернувшихся летом 2022 года; тогда их было несколько семей, и о них писали, как о символе. Символ сделался бытом. Работают школы и больницы, ходят поезда, аэропорты принимают самолёты. Дороги легли через хребты, 30 лет считавшиеся непроходимыми: на одной только трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша пробито семь туннелей общей длиной 12,7 километра. В Шушу вернулся Вагиф, и над городом, молчавшим 30 лет, снова звучит «Хары бюльбюль». А в агдамской Джума-мечети снова читают молитву. За этими цифрами идёт следующая работа, потруднее строительной. Дом без ремесла — всего лишь ночлег, и человек закрепляется на земле не там, где ему вручили ключи, а там, где он зарабатывает свой хлеб. Оттого в полугодовой смете стоят и промышленные парки, и виноградники, и малые станции на горных реках. Стены поднять быстрее, чем завести хозяйство, — так было везде и всегда, и Варшава наполнялась жизнью много дольше, чем строилась. Были ли ошибки? Они всегда бывают, когда работа идёт. Их не бывает там, где не делается ничего, и это единственная разновидность безупречности, доступная бездействию.