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В Иране опровергают возобновление переговоров с США

В Баку будет жара до 36 градусов

13:22 467

4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-26, днем — 31-36° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем — 33-38° тепла, в горах ночью 15-20, днем — 23-28° тепла.

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