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Операция Генпрокуратуры: арестованы налоговики-взяточники

13:35 696

Арестованы двое должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана за получение взятки от предпринимателей взамен на непроведение налоговых проверок. Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и ГНС.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура совместно с государственными органами продолжает принимать комплексные и последовательные меры по предотвращению незаконных действий должностных лиц и борьбе с выявленными фактами. В рамках одной из таких мер на основании поступившей из Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана информации о незаконных действиях должностных лиц этой службы в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики.

По версии следствия, заместитель начальника территориального управления Главного управления организации оперативного налогового контроля и учета Рустам Мирзоев и начальник 4-го отдела того же управления Кенан Мамедов в мае 2026 года получили от предпринимателей, осуществляющих деятельность в одном из торговых центров в Баку, взятки в размере 200 тыс. манатов.

Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В заявлении отмечается, что расследование продолжается, лица, причастные к совершению преступления, также будут привлечены к уголовной ответственности.

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