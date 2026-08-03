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Алиев утвердил протокол о финансовой помощи посольству Палестины

13:50 218

Президент Ильхам Алиев утвердил «Протокол между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Государства Палестина об оказании финансовой помощи посольству Государства Палестина в Азербайджанской Республике».

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, утвержден «Протокол между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Государства Палестина об оказании финансовой помощи посольству Государства Палестина в Азербайджанской Республике», подписанный 10 июля 2026 года в Баку. После вступления протокола в силу Кабинет министров Азербайджанской Республики должен принять меры для реализации его положений. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Государства Палестина о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

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