Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров станет новым главой Службы внешней разведки Украины. Бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит СНБО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая на совещании руководителей зарубежных диппредставительств Украины.

Умеров будет координировать работу по заключению Drone deals и заниматься вопросами дипломатии и обороны. Речь идет не только о странах Ближнего Востока. «И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами – одновременно и дипломатией, обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины. Я прошу вас поддержать его деятельность в каждой стране, которая уже участвует в формате Drone Deals. Это очень важно», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Также президент Украины сообщил, что «…новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. У него есть чрезвычайно ценный опыт координации деятельности в сфере безопасности, а также работы прошлой зимой, направленной на обеспечение нашей устойчивости и оказание помощи нашим людям. Нам нужно укрепляться. Поэтому СНБО будет более активно вовлечен в работу с правительством Украины по этому вопросу».