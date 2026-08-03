Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается. Хотя стороны достигли некоторых символических соглашений, главный вопрос – соглашение об открытии границ и установлении дипломатических отношений – зависит от достижения окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на периодические попытки в некоторых турецких кругах разделить эти два процесса, политика официальной Анкары остается неизменной. Открытие границ между Арменией и Турцией возможно только после подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Достижение окончательного мира между Баку и Ереваном, открытие Зангезурского коридора и нормализация отношений с Арменией, несомненно, означают дальнейшее укрепление позиций ближайшего союзника Азербайджана в регионе. Но для Армении открытие границ является жизненно важным вопросом, поскольку он является единственным способом снизить ее экономическую зависимость от России. Особенно в свете экономического эмбарго, введенного Россией в отношении целого ряда статей армянского экспорта. Однако в Армении все еще есть те, кто предпочитает историческую вражду экономическим выгодам, которые принесет открытие границ с Турцией. Они даже готовы умереть, лишь бы граница с Турцией не открылась. В обширном репортаже из Армении, подготовленном американским писателем и журналистом Эваном Пфайффером, проживающим в Стамбуле, и опубликованном в Los Angeles Review of Books, изложены мнения нескольких армян, придерживающихся этой позиции. Они представляют как старшее, так и молодое поколение и видят в нормализации отношений с Турцией реальную угрозу для Армении. Автор отмечает, что Никол Пашинян, одержавший победу на парламентских выборах в июне с минимальным преимуществом, получил очередной мандат на завершение мирного процесса с Азербайджаном и нормализацию отношений с Турцией. «Пашинян продолжит сближение с Соединенными Штатами и Европейским союзом, а также освобождение от холодных и расчетливых объятий матушки России. Самое главное – он обещает впервые за более чем три десятилетия полностью открыть сухопутную границу с Турцией», — пишет Пфайффер.

Однако часть армян считает, что политика Пашиняна ведет Армению к катастрофе. «Армения движется к катастрофе, и Пашинян ведет ее к ней! — сетует Севан, 69-летний писатель из Еревана. — Его внешняя политика сводится к одному: «Пожалуйста, будь ко мне добра, Турция». Так международные отношения не работают!» Кстати, Севан родом из Стамбула, сбежал из турецкой тюрьмы в 2017 году, почти десять лет искал убежища в Греции и Черногории, прежде чем переехать в Ереван в прошлом году. Он напоминает, что Пашинян отказался использовать гору Агрыдаг на армянской визе в рамках кампании «Реальная Армения». «Это абсурд! Что будет дальше? — восклицает он с тревогой. — А что, если турки захотят взять под контроль аэропорт? Или запретить нам преподавать армянскую историю в местных университетах? Это была своего рода проверка того, сколько униженная страна готова вытерпеть». Этот армянин считает, что только Россия может защитить Армению. Но признает, что Россия сама тоже находится в сложном положении. «Посмотрите, что случилось с Сирией, потом с Венесуэлой, а теперь с Кубой, — сетует Севан. — Россия не может защитить своих союзников. Но проблема в том, что Армения была создана Россией и нуждается в ее защите. Она никогда не сможет выжить в одиночку, в окружении враждебных противников».

Как говорится в репортаже, молодые люди более склонны поддерживать Пашиняна и открытие границы. Артун, 29-летний владелец донерной в селе Ахурик, граничащем с Турцией и Арменией, — один из них. «Конечно, я хочу ее открытия. И вся деревня этого хочет, — говорит он. — А кто не хочет? Россия! Потому что Россия не получает выгоды от процветания Армении». Женя, 26-летняя жительница села Анипемза на границе с Турцией. Эта армянка, хорошо говорящая по-английски и изучающая турецкий язык, приветствует курдских пастухов, пасущих овец по другую сторону границы, говорит, что дружит с несколькими из них и звонит им каждый день. Она также утверждает, что у нее хорошие отношения с российскими пограничниками. Женя — одна из представительниц поколения, зараженного болезнью «великой Армении», и считает часть турецких территорий, включая Карс и Эрзурум, «армянскими землями». Автор репортажа отмечает, что несмотря на свой дружелюбный характер, Женя категорически против открытия границы с Турции. «Я лучше умру, чем увижу ее открытой! — заявляет она. — В прошлом году я встретила двух турок, которые были очень добры ко мне. Но потом они сказали: «Давайте оставим прошлое позади и забудем обо всем. Давайте сотрем его из памяти и будем жить дальше». Это неприемлемо! Я никогда не забуду. Это невозможно! Моя задача не в том, чтобы забывать, а в том, чтобы помнить. Пока Турция не помнит, мы не можем позволить открыть границу».