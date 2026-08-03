В Азербайджане создается информсистема по управлению гражданскими БПЛА

Согласно указу, информационная система «Управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами» будет создана для выдачи специальных разрешений на оборот беспилотных летательных аппаратов и их регистрации, а также для выдачи свидетельств пилота (оператора), разрешений на выполнение операций, сертификатов эксплуатанта и разрешений клубам и ассоциациям авиамоделистов.

Оборот автономных беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения будет разрешен на основании специального разрешения.

Это отражено в изменении в Закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать отдельным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (ограниченных в гражданском обороте)», указ о применении которого подписал президент Ильхам Алиев.