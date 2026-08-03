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Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы

14:57 1045

Украина будет делать все возможное, чтобы война России против Украины закончилась до начала зимы 2026 года. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве, сообщает РБК-Украина.

«В этом году ваше задание (послов) - дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины», - сказал Зеленский.

По его словам, пока невозможно спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, все санкции партнеров.

«Но они должны достичь именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России», - заявил Зеленский.

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