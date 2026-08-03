Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы

Украина будет делать все возможное, чтобы война России против Украины закончилась до начала зимы 2026 года. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве, сообщает РБК-Украина.

«В этом году ваше задание (послов) - дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины», - сказал Зеленский.

По его словам, пока невозможно спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, все санкции партнеров.

«Но они должны достичь именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России», - заявил Зеленский.