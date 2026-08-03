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КСИР отчитался о сбитом над Ормузским проливом дроне

15:05 492

Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Ормузским проливом. Об этом сообщает телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Беспилотник MQ-9 перехвачен и поражен огнем новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны КСИР над Ормузским проливом», — говорится в сообщении.

Кому принадлежал сбитый БПЛА, не уточняется. Как сообщает «Аль-Джазира», в основном MQ-9 Reaper принадлежит вооруженным силам США. Телеканал отмечает, что с момента нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года иранские военные уничтожили более 30 таких дронов.

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