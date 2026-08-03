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У SOCAR доля японской Itochu в проекте АЧГ

15:32 442

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела долю участия корпорации Itochu в проекте «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Соответствующие документы о приобретении доли участия подписаны, сделка купли-продажи осуществлена согласно требованиям законодательства, внутренним нормативным правилам SOCAR, а также существующим регуляторным обязательствам по контракту.

До процесса купли-продажи корпорация Itochu владела 3,65% долей участия в проекте АЧГ. Теперь доля участия SOCAR в проекте АЧГ выросла с 31,65% до 35,3%.

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