У SOCAR доля японской Itochu в проекте АЧГ

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела долю участия корпорации Itochu в проекте «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).
Соответствующие документы о приобретении доли участия подписаны, сделка купли-продажи осуществлена согласно требованиям законодательства, внутренним нормативным правилам SOCAR, а также существующим регуляторным обязательствам по контракту.
До процесса купли-продажи корпорация Itochu владела 3,65% долей участия в проекте АЧГ. Теперь доля участия SOCAR в проекте АЧГ выросла с 31,65% до 35,3%.