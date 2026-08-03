Политик Борис Надеждин уехал из России во Францию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», — сказал Надеждин в видео, снятом на фоне Эйфелевой башни в Париже.