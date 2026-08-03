Политик Борис Надеждин уехал из России во Францию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», — сказал Надеждин в видео, снятом на фоне Эйфелевой башни в Париже.
10 июля Минюст РФ внес политика в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и об избирательной системе России, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
13 июля политика задержали. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей по делу о демонстрации экстремистской символики — ссылки на видеоролик с участием ФБК.