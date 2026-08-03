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Баку делает ставку на «Средний коридор» на фоне ухода грузов с российских маршрутов

Reuters
15:46 393

Агентство Reuters опубликовало материал о том, что Азербайджан наращивает инвестиции в порты и железнодорожную инфраструктуру, стремясь привлечь больше евразийского транзита на фоне растущего спроса на маршруты в обход России.

По прогнозу, которым с агентством поделился азербайджанский правительственный чиновник, в этом году объем грузоперевозок по «Среднему коридору» может вырасти на 17% – до 5,5 миллиона тонн, а к 2027 году – достичь 7 миллионов тонн.

«Средний коридор», также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывает Китай с европейскими странами через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Маршрут играет важную роль в усилиях Азербайджана по утверждению себя в качестве глобального транзитного узла.

По этому маршруту перевозятся контейнеры с одеждой, электроникой и другими потребительскими товарами, а также зерно, уголь, руда, удобрения, стройматериалы, нефтепродукты и металлургическая продукция.

При нынешней годовой пропускной способности свыше 15 миллионов тонн коридор пока занимает скромную долю в железнодорожном грузопотоке между Китаем и Европой. Баку, впрочем, расширяет портовую и железнодорожную инфраструктуру, чтобы нарастить эту долю: как пишет агентство, многие мировые логистические компании стремятся уйти от маршрутов, проходящих через зоны конфликтов, а перебои на других направлениях усиливаются на фоне общей нестабильности в регионе.

Рост транзита в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года совокупный объем транзитных перевозок страны вырос на 10,1% в годовом исчислении, а грузопоток по «Среднему коридору» – на 13,1%. Эти данные Reuters привела начальник сектора Департамента транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Айтан Турабова.

По ее словам:

«Мы наблюдаем устойчивый рост грузопотока и ожидаем, что эта тенденция сохранится по мере развития инфраструктуры, цифровизации транспорта и регионального сотрудничества».

Планы расширения коридора

Евросоюз выделяет до 200 миллионов евро (229 миллионов долларов) в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Одновременно, сообщает Reuters, США продвигают проект транзитного коридора через территорию Азербайджана и Армении – давних противников, подписавших в прошлом году предварительное мирное соглашение, – в направлении Турции.

Всемирный банк оценивает ключевые инфраструктурные проекты «Среднего коридора» примерно в 25 миллиардов долларов, при этом около 87% из них уже реализуются либо предусмотрены краткосрочными государственными планами.

Бакинский транспортный аналитик Рауф Агамирзаев в разговоре с Reuters отметил, что стратегический вес коридора в последние годы заметно вырос:

«Объем грузоперевозок по «Среднему коридору» вырос в два-три раза по сравнению с показателями девятилетней давности, когда маршрут только начинал работу. Эта динамика сохранится вплоть до 2030 года».

Дальнейшее наращивание пропускной способности «Среднего коридора», по словам Турабовой, потребует скоординированных инвестиций, унификации тарифов и упрощения пограничных процедур.

Расширение Бакинского международного морского торгового порта позволит увеличить его грузооборот с 15 до 25 миллионов тонн, а контейнерные мощности – со 150 000 до 500 000 TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц), уточнила она.

Чтобы снизить риски для этих планов, Баку намерен активизировать региональное сотрудничество по мониторингу и адаптации к обмелению Каспийского моря. Как пишет Reuters, за последние пять лет уровень воды в нем снизился примерно на метр.

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