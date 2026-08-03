Турция прошла точку невозврата с курдской картой

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, в начале прошлого месяца прибывший в Тегеран на похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи, был тепло встречен иранскими официальными лицами. Президент Масуд Пезешкиан, приняв Йылмаза и его делегацию, поблагодарил Турцию за то, что она помогла сорвать план восстания курдских группировок на западе Ирана. Этот момент привлек особое внимание. Как ранее сообщалось, во время войны США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, турецкие официальные лица пытались объяснить Вашингтону, что подготовленный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «курдский план» нереалистичен и может угрожать национальной безопасности Турции. Убедить Вашингтон, что вооружать курдов не стоит, Анкаре оказалось несложно.

С другой стороны, как не раз намекал Дональд Трамп, если бы у границ Турции возникла угроза появления курдского сепаратистского образования, ее вмешательство в войну с Ираном было бы вполне реальным. Отмечается, что и этот фактор сыграл роль в том, что Вашингтон отказался от «курдского плана». Однако сейчас ситуация изменилась. Иран проводит различные операции против курдских группировок на западе страны и на севере Ирака. Как пишет британская пресса, Анкара призвала Тегеран прекратить атаки на курдов. В Турции есть опасения, что, если Тегеран продолжит давить на курдов, это может подтолкнуть их к сотрудничеству с внешними силами. Как ранее писал haqqin.az, на этой неделе турецкое правительство планирует представить парламенту законопроект, который позволит части членов ликвидируемой Рабочей партии Курдистана (РПК) вернуться в страну в течение полугода. Закон даст возможность реинтеграции в общество тем, кто не участвовал в конкретных террористических актах. В Анкаре считают, что для мирной реализации этой дорожной карты нужен мир во всем регионе, и потому опасаются, что удары Ирана по группировкам на севере Ирака могут сорвать этот чувствительный процесс.

В комментарии для haqqin.az бывший депутат турецкого парламента, ректор университета Невшехира профессор Мазхар Баглы заявил, что Анкара ведет активную дипломатическую работу, чтобы остановить войну между США и Ираном. По его словам, в Анкаре считают, что характер режима в той или иной стране не должен становиться поводом для войны. Профессор также подчеркивает, что с учетом этнической и религиозной картины Ближнего Востока расширение войны между США и Ираном обернется тяжелыми последствиями, поэтому с первых дней конфликта Турция прилагает серьезные усилия, чтобы не допустить вовлечения в него курдских групп. Кроме того, Баглы не исключает, что удары Тегерана по курдским формированиям на севере Ирака нацелены на то, чтобы сорвать начатый Анкарой процесс «Турция без террора». Политолог напомнил, что похожая ситуация уже была в 2015 году: тогда Иран мешал турецкому процессу урегулирования, направленному на ликвидацию РПК, поддерживая ее сирийское крыло. «Тегеран долгие годы позволял PJAK, иранскому крылу РПК, действовать на своей территории, потому что РПК и связанные с ней структуры выступали против Турции. Сейчас же удары наносятся по силам, которые, напротив, не поддерживают курдское восстание в Иране и связаны с Демократической партией Курдистана (ДПК) и ее иранским крылом. ДПК при этом играет активную роль в процессе «Турция без террора». Похоже, Тегеран бьет именно по тем, кто выступает против восстания в Иране и за ликвидацию РПК», — считает Баглы.