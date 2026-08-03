Почему грудное молоко незаменимо?

Грудное молоко считается самым совершенным питанием, созданным природой для новорождённого. Оно не только обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами, но и играет важную роль в формировании иммунной системы, развитии головного мозга и защите от инфекций. Специалисты отмечают, что польза грудного молока начинается уже с первых часов после рождения и оказывает влияние на здоровье ребенка в долгосрочной перспективе. На вопросы о незаменимых преимуществах грудного молока, значении молозива, его роли для недоношенных детей и особенностях грудного вскармливания отвечает врач-педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджовой Министерства здравоохранения Севиндж Мехдиева.

— Почему грудное молоко считается идеальным питанием для новорожденных? — Грудное молоко представляет собой уникальный биологический продукт, который на протяжении тысячелетий эволюционировал таким образом, чтобы максимально соответствовать потребностям ребёнка на каждом этапе его развития. Соотношение белков, жиров и углеводов адаптировано к ещё незрелой пищеварительной системе младенца, благодаря чему питательные вещества эффективно усваиваются, создавая минимальную нагрузку на кишечник и почки. Например, соотношение сывороточных белков и казеина делает молочный сгусток мягким и легко перевариваемым, а богатое содержание длинноцепочечных ненасыщенных жирных кислот способствует интенсивному развитию головного мозга и сетчатки глаза в первые месяцы жизни. Однако грудное молоко — это не просто источник питательных веществ. Это живая биологическая жидкость, содержащая антитела, живые лейкоциты, ферменты, гормоны и факторы роста, которых невозможно найти ни в одной искусственной молочной смеси. Более того, состав грудного молока меняется даже в течение одного кормления и в разное время суток: к концу кормления оно становится более жирным, а его иммунологический состав адаптируется к тем патогенам, с которыми сталкиваются мать и ребёнок. Именно поэтому грудное молоко является не только пищей, но и динамической биологической системой, поддерживающей рост, иммунитет и развитие кишечника новорождённого. Кроме того, грудное молоко является не только источником питания и иммунологической защиты, но и носителем биологической информации. Современные исследования показывают, что в его составе присутствуют различные виды генетического материала, включая микроРНК, матричные РНК, внеклеточные везикулы и живые материнские клетки. Эти компоненты могут играть определённую роль в развитии иммунной системы ребёнка, регуляции клеточной активности и эпигенетических процессах, влияющих на экспрессию генов. Передаваемые с грудным молоком биологические сигналы рассматриваются как одна из форм молекулярного взаимодействия между матерью и ребёнком. В частности, предполагается, что содержащиеся в молоке микроРНК способны регулировать активность некоторых генов, влияя на формирование иммунного ответа и процессы развития организма. Вместе с тем для полного понимания долгосрочного влияния этих механизмов на здоровье человека необходимы дополнительные исследования. Таким образом, грудное молоко является не только источником энергии и питательных веществ, но и сложным носителем биологической и генетической информации, способной оказывать влияние на развитие ребёнка. — Каково значение молозива в первые дни после рождения? — Молозиво — это густое молоко желтоватого цвета, выделяющееся в течение первых двух–четырёх дней после родов. Несмотря на небольшой объём (иногда всего несколько чайных ложек за одно кормление), оно содержит чрезвычайно высокую концентрацию защитных и функциональных компонентов. Особенно богато молозиво секреторным иммуноглобулином A (IgA), который покрывает слизистую оболочку кишечника новорождённого защитным слоем, препятствуя проникновению вредных бактерий, вирусов и аллергенов в кровоток. Кроме того, молозиво обладает естественным слабительным эффектом, помогая ребёнку вывести меконий — первый густой и тёмный кал новорождённого. Это имеет важное клиническое значение, поскольку задержка мекония способствует повторному всасыванию билирубина в кровь и повышает риск развития желтухи новорождённых. Способствуя раннему и частому опорожнению кишечника, молозиво косвенно снижает вероятность выраженной желтухи. Мы часто объясняем родителям, что небольшое количество молозива является абсолютно нормальным явлением и не свидетельствует о недостатке молока. В первый день после рождения желудок ребёнка по размеру сопоставим с фасолиной и нуждается лишь в очень небольшом количестве пищи. — Почему грудное молоко особенно важно для недоношенных детей? — У недоношенных детей кишечный барьер ещё недостаточно зрелый, а иммунная система окончательно не сформирована, что делает их особенно уязвимыми к инфекциям и некротизирующему энтероколиту (НЭК) — тяжёлому воспалительному заболеванию кишечника, которое может представлять угрозу для жизни. Многочисленные исследования показали, что вскармливание грудным молоком вместо искусственных смесей значительно снижает риск развития НЭК, а в случае возникновения заболевания его течение, как правило, оказывается менее тяжёлым. Особенно примечательно, что молоко матери, родившей преждевременно, отличается по составу от молока женщины, родившей в срок. Оно содержит больше белка, некоторых жиров, натрия, лактоферрина и секреторного IgA — факторов, обеспечивающих иммунную защиту. Складывается впечатление, что такое молоко специально адаптировано к ускоренному росту и незрелой пищеварительной системе недоношенного ребёнка. Поэтому матерям, родившим преждевременно, рекомендуется как можно раньше начать регулярное сцеживание грудного молока, даже если ребёнок пока не способен самостоятельно сосать грудь. При наличии такой возможности предпочтение всегда отдаётся собственному грудному молоку матери, а не искусственным смесям. Следует учитывать, что состав грудного молока со временем меняется. Примерно через 4–6 недель после родов содержание белка и некоторых других питательных веществ в молоке для недоношенных детей уменьшается, и его состав постепенно становится похожим на состав молока матерей, родивших в срок. Однако в этот период потребность недоношенного ребёнка в белке и энергии всё ещё остаётся повышенной.