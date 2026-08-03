Почему грудное молоко незаменимо?

Грудное молоко считается самым совершенным питанием, созданным природой для новорождённого. Оно не только обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами, но и играет важную роль в формировании иммунной системы, развитии головного мозга и защите от инфекций. Специалисты отмечают, что польза грудного молока начинается уже с первых часов после рождения и оказывает влияние на здоровье ребенка в долгосрочной перспективе.
На вопросы о незаменимых преимуществах грудного молока, значении молозива, его роли для недоношенных детей и особенностях грудного вскармливания отвечает врач-педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджовой Министерства здравоохранения Севиндж Мехдиева.
— Почему грудное молоко считается идеальным питанием для новорожденных?
— Грудное молоко представляет собой уникальный биологический продукт, который на протяжении тысячелетий эволюционировал таким образом, чтобы максимально соответствовать потребностям ребёнка на каждом этапе его развития. Соотношение белков, жиров и углеводов адаптировано к ещё незрелой пищеварительной системе младенца, благодаря чему питательные вещества эффективно усваиваются, создавая минимальную нагрузку на кишечник и почки. Например, соотношение сывороточных белков и казеина делает молочный сгусток мягким и легко перевариваемым, а богатое содержание длинноцепочечных ненасыщенных жирных кислот способствует интенсивному развитию головного мозга и сетчатки глаза в первые месяцы жизни.
Однако грудное молоко — это не просто источник питательных веществ. Это живая биологическая жидкость, содержащая антитела, живые лейкоциты, ферменты, гормоны и факторы роста, которых невозможно найти ни в одной искусственной молочной смеси. Более того, состав грудного молока меняется даже в течение одного кормления и в разное время суток: к концу кормления оно становится более жирным, а его иммунологический состав адаптируется к тем патогенам, с которыми сталкиваются мать и ребёнок. Именно поэтому грудное молоко является не только пищей, но и динамической биологической системой, поддерживающей рост, иммунитет и развитие кишечника новорождённого. Кроме того, грудное молоко является не только источником питания и иммунологической защиты, но и носителем биологической информации. Современные исследования показывают, что в его составе присутствуют различные виды генетического материала, включая микроРНК, матричные РНК, внеклеточные везикулы и живые материнские клетки. Эти компоненты могут играть определённую роль в развитии иммунной системы ребёнка, регуляции клеточной активности и эпигенетических процессах, влияющих на экспрессию генов.
Передаваемые с грудным молоком биологические сигналы рассматриваются как одна из форм молекулярного взаимодействия между матерью и ребёнком. В частности, предполагается, что содержащиеся в молоке микроРНК способны регулировать активность некоторых генов, влияя на формирование иммунного ответа и процессы развития организма. Вместе с тем для полного понимания долгосрочного влияния этих механизмов на здоровье человека необходимы дополнительные исследования.
Таким образом, грудное молоко является не только источником энергии и питательных веществ, но и сложным носителем биологической и генетической информации, способной оказывать влияние на развитие ребёнка.
— Каково значение молозива в первые дни после рождения?
— Молозиво — это густое молоко желтоватого цвета, выделяющееся в течение первых двух–четырёх дней после родов. Несмотря на небольшой объём (иногда всего несколько чайных ложек за одно кормление), оно содержит чрезвычайно высокую концентрацию защитных и функциональных компонентов. Особенно богато молозиво секреторным иммуноглобулином A (IgA), который покрывает слизистую оболочку кишечника новорождённого защитным слоем, препятствуя проникновению вредных бактерий, вирусов и аллергенов в кровоток. Кроме того, молозиво обладает естественным слабительным эффектом, помогая ребёнку вывести меконий — первый густой и тёмный кал новорождённого. Это имеет важное клиническое значение, поскольку задержка мекония способствует повторному всасыванию билирубина в кровь и повышает риск развития желтухи новорождённых. Способствуя раннему и частому опорожнению кишечника, молозиво косвенно снижает вероятность выраженной желтухи.
Мы часто объясняем родителям, что небольшое количество молозива является абсолютно нормальным явлением и не свидетельствует о недостатке молока. В первый день после рождения желудок ребёнка по размеру сопоставим с фасолиной и нуждается лишь в очень небольшом количестве пищи.
— Почему грудное молоко особенно важно для недоношенных детей?
— У недоношенных детей кишечный барьер ещё недостаточно зрелый, а иммунная система окончательно не сформирована, что делает их особенно уязвимыми к инфекциям и некротизирующему энтероколиту (НЭК) — тяжёлому воспалительному заболеванию кишечника, которое может представлять угрозу для жизни. Многочисленные исследования показали, что вскармливание грудным молоком вместо искусственных смесей значительно снижает риск развития НЭК, а в случае возникновения заболевания его течение, как правило, оказывается менее тяжёлым.
Особенно примечательно, что молоко матери, родившей преждевременно, отличается по составу от молока женщины, родившей в срок. Оно содержит больше белка, некоторых жиров, натрия, лактоферрина и секреторного IgA — факторов, обеспечивающих иммунную защиту. Складывается впечатление, что такое молоко специально адаптировано к ускоренному росту и незрелой пищеварительной системе недоношенного ребёнка. Поэтому матерям, родившим преждевременно, рекомендуется как можно раньше начать регулярное сцеживание грудного молока, даже если ребёнок пока не способен самостоятельно сосать грудь. При наличии такой возможности предпочтение всегда отдаётся собственному грудному молоку матери, а не искусственным смесям.
Следует учитывать, что состав грудного молока со временем меняется. Примерно через 4–6 недель после родов содержание белка и некоторых других питательных веществ в молоке для недоношенных детей уменьшается, и его состав постепенно становится похожим на состав молока матерей, родивших в срок. Однако в этот период потребность недоношенного ребёнка в белке и энергии всё ещё остаётся повышенной.
— Влияет ли грудное вскармливание только на период новорожденности или и на здоровье в долгосрочной перспективе?
— И на то, и на другое. В краткосрочной перспективе у детей, находящихся на грудном вскармливании, реже наблюдаются инфекции дыхательных путей, воспаление среднего уха и заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку при каждом кормлении ребёнок продолжает получать от матери антитела и другие иммунные факторы. Этот защитный эффект особенно выражен в течение первого года жизни, когда собственная иммунная система ребёнка ещё находится в стадии формирования. Что касается долгосрочных эффектов, грудное вскармливание ассоциируется с более низким риском развития ожирения и сахарного диабета 2-го типа в детском возрасте.
– Как питание матери, потребление жидкости и её привычки влияют на качество грудного молока?
– Это один из самых распространённых вопросов, который задают матери, и ответ на него достаточно обнадёживающий: состав грудного молока представляет собой высокорегулируемую и устойчивую систему. Даже если питание матери не является оптимальным, организм отдаёт приоритет выработке молока и использует собственные запасы, включая кальций, железо и другие питательные вещества, чтобы сохранить его пищевую ценность. В некоторых случаях это может происходить за счёт истощения запасов питательных веществ в организме матери.
Вместе с тем сбалансированное и полноценное питание имеет большое значение как для восстановления женщины после родов и обеспечения её энергетических потребностей, так и для поддержания содержания отдельных компонентов грудного молока. В частности, профиль жирных кислот молока, а также уровень некоторых микроэлементов, таких как витамин D, витамин B12 и йод, в определённой степени зависят от рациона и нутритивного статуса матери.
В целом рекомендуется дополнительно получать около 300–500 килокалорий в сутки, достаточное количество белка, витаминов, а также употреблять достаточный объём жидкости, поскольку длительный дефицит жидкости может привести к некоторому снижению количества грудного молока, хотя, как правило, не влияет на его состав.
Особое значение имеют вредные привычки матери, поскольку они способны влиять на состав грудного молока. Алкоголь и наркотические вещества проникают в грудное молоко, поэтому от их употребления необходимо полностью отказаться. Курение также не рекомендуется, так как никотин проникает в молоко и может негативно влиять на режим сна и кормления ребёнка.
Умеренное потребление кофеина — примерно 2–3 чашки кофе в день — считается безопасным, поскольку в грудное молоко попадает лишь незначительное его количество. Приём некоторых лекарственных препаратов во время грудного вскармливания обязательно следует обсудить с врачом.
– Существуют ли противопоказания к грудному вскармливанию?
– Да, существуют некоторые редкие ситуации, при которых грудное вскармливание считается абсолютно или относительно противопоказанным. Однако в подавляющем большинстве случаев оно безопасно и полезно как для матери, так и для ребёнка. Наиболее важным абсолютным противопоказанием со стороны ребёнка является классическая галактоземия. При этом редком наследственном нарушении обмена веществ ребенок не способен усваивать галактозу, содержащуюся в грудном молоке, поэтому грудное вскармливание не рекомендуется.
К противопоказаниям со стороны матери относятся некоторые инфекционные заболевания и применение определённых лекарственных препаратов. Например, при нелеченном активном туберкулёзе, инфекции, вызванной Т-лимфотропным вирусом человека (HTLV), а также во время проведения химиотерапии грудное вскармливание может быть ограничено или прекращено. Кроме того, временное прекращение грудного вскармливания может потребоваться после введения радиоактивных препаратов или при использовании некоторых лекарственных средств, представляющих опасность для ребёнка.
В то же время, вопреки распространённым ранее ошибочным представлениям, при большинстве обычных инфекций, включая простуду, грипп и многие другие вирусные заболевания, рекомендуется продолжать грудное вскармливание. Это связано с тем, что грудное молоко передаёт ребёнку защитные антитела и другие иммунные факторы, способствуя укреплению его защиты от инфекций.
Таким образом, противопоказания к грудному вскармливанию встречаются сравнительно редко, и каждая ситуация должна оцениваться индивидуально. Если у матери возникают вопросы, связанные с заболеванием или приёмом лекарственных препаратов, прежде чем прекращать грудное вскармливание, ей необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
Следует особо подчеркнуть, что перечисленные случаи являются скорее исключением, чем правилом. Подавляющее большинство женщин, включая тех, кто принимает ряд лекарственных препаратов, имеет хронические заболевания под контролем или перенёс обычное хирургическое вмешательство, могут продолжать грудное вскармливание.