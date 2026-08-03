Инфантино добивается помощи Белого дома

Президент ФИФА Джанни Инфантино добивается помощи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост, 3 августа футбольный функционер проведет беседу с госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

«Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», — сказал один из собеседников издания.