USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1411
Подписаться на уведомления
Где пройдут новые переговоры США и Ирана?
Новость дня
Где пройдут новые переговоры США и Ирана?

Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?

Отдел информации
16:39 1968

Руководитель Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего в республике 24 и 25 июля. Об этом в интервью порталу bm.ge сообщил Георгий Абрамишвили, глава правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии.

«Сейчас он находится в отпуске, после которого не планирует возвращение», - уточнил Абрамишвили.

Вано Зардиашвили

24 и 25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Ограничения коснулись как Тбилиси, так и других крупных городов и поселков, включая приостановку работы тбилисского метро и железной дороги. После случившегося Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».

31 июля Национальная комиссия Грузии по регулированию энерго- и водоснабжения объявила предварительную причину отключения электроэнергии. Комиссия в своем промежуточном отчете указала, что причиной аварии на энергосистеме 24 июля могло стать отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана. Комиссия настаивает на изучении причин отключения от сети Азербайджана и возможностей функционирования грузинской энергосистемы в изолированном режиме.

«24 июля 2026 года энергосистема Грузии работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00 часов 10 минут 49 секунд произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и энергосистема Грузии оказалась в изолированном режиме, во время которого началось падение частоты и напряжения. Указанные показатели достигли той отметки, после которой в энергосистеме начались каскадные отключения как электростанций, так и потребителей. В результате произошло полное отключение энергосистемы», - говорится в документе.

Комиссия, ссылаясь на Государственную электроэнергетическую систему Грузии (ГЭГ), также подчеркнула, что одним из факторов, который мог вызвать это событие, стал инцидент на линии электропередачи 110 кВ «Гегути», отходящей от подстанции «Кутаиси 220» и принадлежащей акционерному обществу «Энерго-Про Грузия».

«Государственная электроэнергетическая система Грузии не должна была ждать полного оснащения линий электропередачи высокоскоростными системами защиты, а должна была провести перерасчет существующей релейной защиты и автоматизации, чтобы свести к минимуму даже возможность срабатывания автоматизации отключения от Азербайджана и действовать в интересах обеспечения надежности и стабильности энергосистемы Грузии», — говорится в заключении комиссии.

Следует отметить, что энергетические системы Азербайджана и Грузии тесно взаимосвязаны в параллельном режиме через подстанции 500 кВ в Самухе (Азербайджан) и Гардабани (Грузия), а также высоковольтные линии и сети оптических кабелей. Такая интеграция позволяет осуществлять двусторонний обмен электроэнергией, а также транзит энергии через Грузию в третьи страны, в частности, в Турцию.

Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 9032
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 537
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 433
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 410
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 1371
Каким получился чемпионат мира в Баку? Если даже армяне всем довольны...
Каким получился чемпионат мира в Баку? Если даже армяне всем довольны... все еще актуально
06:24 5029
Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?
Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?
16:39 1969
«Карабах» отправится в Нидерланды или Словакию
«Карабах» отправится в Нидерланды или Словакию Если пройдет киевское «Динамо»; обновлено 16:22
16:22 3332
Где пройдут новые переговоры США и Ирана?
Где пройдут новые переговоры США и Ирана? обновлено 17:35
17:35 5089
Жребий брошен. «Сабах» попал на «Црвену Звезду» и «Бенфику»
Жребий брошен. «Сабах» попал на «Црвену Звезду» и «Бенфику» обновлено 15:17
15:17 3370
Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы
Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы
14:57 1789

ЭТО ВАЖНО

Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 9032
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 537
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 433
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 410
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 1371
Каким получился чемпионат мира в Баку? Если даже армяне всем довольны...
Каким получился чемпионат мира в Баку? Если даже армяне всем довольны... все еще актуально
06:24 5029
Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?
Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?
16:39 1969
«Карабах» отправится в Нидерланды или Словакию
«Карабах» отправится в Нидерланды или Словакию Если пройдет киевское «Динамо»; обновлено 16:22
16:22 3332
Где пройдут новые переговоры США и Ирана?
Где пройдут новые переговоры США и Ирана? обновлено 17:35
17:35 5089
Жребий брошен. «Сабах» попал на «Црвену Звезду» и «Бенфику»
Жребий брошен. «Сабах» попал на «Црвену Звезду» и «Бенфику» обновлено 15:17
15:17 3370
Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы
Зеленский заявил о стремлении закончить войну с Россией, но у Путина свои планы
14:57 1789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться