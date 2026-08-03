Полночный саботаж. Кто отделил энергосистему Грузии от Азербайджана?

Руководитель Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего в республике 24 и 25 июля. Об этом в интервью порталу bm.ge сообщил Георгий Абрамишвили, глава правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии. «Сейчас он находится в отпуске, после которого не планирует возвращение», - уточнил Абрамишвили.

24 и 25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Ограничения коснулись как Тбилиси, так и других крупных городов и поселков, включая приостановку работы тбилисского метро и железной дороги. После случившегося Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».

31 июля Национальная комиссия Грузии по регулированию энерго- и водоснабжения объявила предварительную причину отключения электроэнергии. Комиссия в своем промежуточном отчете указала, что причиной аварии на энергосистеме 24 июля могло стать отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана. Комиссия настаивает на изучении причин отключения от сети Азербайджана и возможностей функционирования грузинской энергосистемы в изолированном режиме. «24 июля 2026 года энергосистема Грузии работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00 часов 10 минут 49 секунд произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и энергосистема Грузии оказалась в изолированном режиме, во время которого началось падение частоты и напряжения. Указанные показатели достигли той отметки, после которой в энергосистеме начались каскадные отключения как электростанций, так и потребителей. В результате произошло полное отключение энергосистемы», - говорится в документе.

Комиссия, ссылаясь на Государственную электроэнергетическую систему Грузии (ГЭГ), также подчеркнула, что одним из факторов, который мог вызвать это событие, стал инцидент на линии электропередачи 110 кВ «Гегути», отходящей от подстанции «Кутаиси 220» и принадлежащей акционерному обществу «Энерго-Про Грузия».