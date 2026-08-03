Как по маслу. Которое не всем по карману…

Цены на продукты в Европе за последние месяцы немного стабилизировались после долгого роста. Но следующей главной угрозой называют жару. Некоторые международные организации считают, что в ближайшие месяцы жара скажется на продовольственных рынках сильнее, чем война в Иране.

Одна из самых уязвимых отраслей — животноводство: засуха и волны жары ударили по нему и в Европе, и за ее пределами. Так, сильная жара и засуха, охватившие Великобританию, поставили фермеров в трудное положение. Жаркая погода и вызванный ею тепловой стресс у крупного рогатого скота привели к снижению надоев молока примерно на 20%, что увеличивает расходы хозяйств. Чтобы «охладить» животных, фермеры начали устанавливать огромные вентиляторы и системы орошения.

В других европейских странах выгорание пастбищ и рост температуры также привели к серьезному ущербу: корма, заготовленные на зиму, начали расходоваться уже сейчас. Во многих регионах около 40 дней не выпадало дождей. Тем не менее цены на молоко и сливочное масло пока остаются стабильными. Например, в Польше и соседних странах цены на сливочное масло не менялись последние один-два месяца. Эксперты полагают, что снижение производства молочных продуктов пока не давит на цены на масло, поскольку спрос на рынке не превышает предложения. Впрочем, уже объявлено, что осенью стоит ждать подорожания.

Азербайджан покрывает основную часть потребности в сливочном масле за счет импорта, в том числе из Европы. При этом сливочное масло уже три-четыре года остается товаром, который регулярно и быстро дорожает, и, судя по всему, эта тенденция сохранится еще долго. Сейчас в крупных супермаркетах страны цена на сливочное масло колеблется от 22 до 38 манатов. Продавцы говорят, что масло, которое два года назад стоило 18 манатов за килограмм, теперь продается по 25 манатов. Многие местные эксперты отмечают, что из-за дороговизны закупки сливочного масла сократились, а большинство потребителей перешли на более доступные аналоги. В январе-июне 2026 года Азербайджан импортировал из зарубежных стран 13 тысяч 165 тонн сливочного масла и других жиров, изготовленных из молока. Стоимость этой продукции составила $82 млн 704 тыс. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 390 тонн.

Эксперт Джафар Ибрагимли считает, что рост цен продолжается прежде всего потому, что около половины потребляемого в стране масла завозится из соседних стран или Европы. Что касается местного производства, здесь дорожает молоко: отпускная цена на ферме составляет 90 гяпиков — 1 манат, а вслед за молоком дорожает и масло. Со следующего года фермерам планируют предоставлять субсидии на производство молока: на цены это напрямую не повлияет, но поможет молочным хозяйствам и маслопроизводству удержаться на плаву. Экономист Халид Керимли отметил, что импортные цены за последний год выросли еще сильнее. По его словам, до конфликта США с Ираном и российско-украинской войны ввозить сливочное масло было дешевле, а сейчас выросли в том числе транспортные расходы. «Что касается местной продукции, то в Азербайджане нет такого поголовья скота и объемов молочного производства, чтобы полностью закрыть собственную потребность в масле. Поголовье сокращается, и пока нам не удается добиться успехов в развитии животноводства. Нужно, чтобы молока было много, тогда и масло станет относительно дешевым. У нас производители либо закупают сырье за рубежом, привозят масло и фасуют его на месте, либо закупают сухое молоко и делают масло уже из него», — сказал Керимли.