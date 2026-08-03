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Муж ранил ножом жену и покончил с собой

Инара Рафикгызы
17:11 1374

В ходе бытового конфликта в Абшеронском районе муж нанес жене ножевое ранение, а затем покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел вечером 2 августа в квартире, где проживали Ибрагимовы, на улице Мехди Гусейнзаде в городе Хырдалане. По предварительной информации, Тарлан Ибрагимов, 1972 года рождения, нанес ножевое ранение своей жене Гюнеш Ибрагимовой, 1978 года рождения, а затем покончил с собой. Женщина, получившая серьезные телесные повреждения, была доставлена в больницу.

В Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по данному факту, ведется расследование.

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