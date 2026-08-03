Илькин Зейналлы: «Международное образование и опыт – важный инструмент развития локального рынка»

– Я родился и вырос в Сумгаите. Первое образование получил в Азербайджане, а затем продолжил обучение по специальности «Бизнес-администрирование» в Праге. Период учебы за рубежом стал для меня не только важным академическим опытом, но и возможностью представлять Азербайджан на международной арене.

— Илькин, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своем профессиональном пути.

Во время учебы в Праге я был одним из активных участников азербайджанского студенческого сообщества. Мы организовывали и принимали участие в различных мероприятиях, рассказывая международной аудитории об азербайджанской культуре, истории и реалиях Карабаха. Для меня было большой честью представлять свою страну и рассказывать о ней за рубежом.

Свою профессиональную карьеру я начал в компании Procter & Gamble, где проработал около девяти лет, занимая различные региональные и международные должности. После работы на рынках Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии я продолжил карьеру в региональном офисе компании в Турции в должности генерального менеджера по коммерческим операциям. В тот период наша команда добилась рекордных результатов, а наши достижения дважды были отмечены Global CEO Award. Особенно ценным для меня является то, что этих результатов удалось добиться в условиях высокой конкуренции и непростой рыночной ситуации.

Позже я возглавлял направления продаж и коммерции в компании Samsung. В тот период нашей главной задачей было знакомить азербайджанских потребителей с инновациями, появляющимися на мировом рынке.

Сегодня моей главной мотивацией является применение международного опыта и лучших мировых практик в Азербайджане, развитие локального рынка и создание более удобной и доступной городской мобильности с помощью технологий. Я убежден, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в сфере инноваций и цифровых решений, и для меня очень важно быть частью этого процесса.

— Как международное образование и опыт работы в разных странах повлияли на ваше мировоззрение?

– Я считаю, что международное образование и опыт — это не только путь к личному развитию, но и важный инструмент для развития собственной страны. Работа на различных рынках позволяет лучше понимать глобальные подходы, новые технологии и особенности поведения потребителей.

Но самое важное — суметь адаптировать этот опыт к местным условиям. Я вижу большой потенциал для внедрения мировых инноваций и технологических решений в Азербайджане. Страна развивается очень быстрыми темпами, и именно Азербайджан нередко становится одним из первых рынков, где Bolt внедряет свои глобальные новинки.