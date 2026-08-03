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В Unibank назначен новый председатель Правления

ФОТО
17:42 718

Валентин Морозов назначен председателем Правления Unibank КБ.

В.Морозов на протяжении многих лет занимал руководящие должности в авторитетных банках и обладает значительным опытом в банковско-финансовом секторе. Он получил образование в таких учебных заведениях, как New York University, University of Colorado и London Business School.

Валентин Морозов

Отметим, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Коммерческий Банк Unibank состав Правления Банка был утвержден заново.

Решением акционеров Давид Габелашвили утвержден новым членом Правления. Наряду с членством в Правлении, он назначен на должность Главного Финансового Директора. Д.Габелашвили обладает опытом работы в различных финансовых организациях, ранее занимал должность финансового директора в TBC Uzbekistan. Он получил образование в Tbilisi State Institute of Economic Relations, а также прошел обучение в ProCredit Academy.

Давид Габелашвили

Другими членами Правления Unibank являются заместитель председателя Правления Гейбат Гадиров, Главный Директор по Рискам и Комплаенсу Андрий Граб, а также Главный Директор по Розничному банкингу и Маркетингу Илькин Гулиев.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Unibank КБ Владимир Александрович Урбанский назначен независимым членом Наблюдательного совета.

В.Урбанский занимал руководящие должности в ряде финансовых организаций и обладает многолетним опытом в банковско-финансовом секторе. Он является выпускником Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

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