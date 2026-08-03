Главному зерновику Нахчывана продлили арест

Как сообщает haqqin.az, решением Бинагадинского районного суда ходатайство следственного органа было удовлетворено, а срок содержания под стражей Ш.Тарвердиева продлен еще на 3 месяца.

Тарвердиев подал апелляцию на это решение. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию, и решение было оставлено в силе.

Напомним, уголовное дело в отношении Ш.Тарвердиева было возбуждено Генеральной прокуратурой, и в марте этого года решением Нахчыванского городского суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Упомянутая компания, предположительно, связана с Gəmiqaya Holdinq, который когда-то принадлежал семье бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова. Шакир Тарвердиев, законный представитель ООО MEST-1 и MEST-3, также является законным представителем ООО Gəmiqaya Turizm. Отметим, что название Gəmiqaya Holdinq некоторое время назад было изменено на Arkoz Holdinq.