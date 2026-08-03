Новое-старое правительство Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении членов нового правительства, сформированного по итогам парламентских выборов 7 июня. Указы опубликованы на официальном сайте главы республики.

На основании обращения премьер-министра Никола Пашиняна вице-премьерами переназначены Мгер Григорян и Тигран Хачатрян. Также переназначены: Сурен Папикян на должность министра обороны, Арарат Мирзоян — министра иностранных дел, Арпине Саркисян — министра внутренних дел, Анаит Аванесян — министра здравоохранения, Ваге Ованнисян — министра финансов и Геворг Папоян — министра экономики.

Свои должности сохранили также Амбарцум Матевосян — министр окружающей среды, Србуи Галян — министр юстиции, Давид Худатян — министр территориального управления и инфраструктур, Арсен Торосян — министр труда и по социальным вопросам, Жанна Андреасян — министр образования, науки, культуры и спорта.

Единственным новым членом правительства стал назначенный на должность министра высокотехнологичной промышленности Армении Давит Тадевосян.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов, блок российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» — 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9%. Партия «Гражданский договор» по итогам выборов единолично сформировала новое правительство Армении.