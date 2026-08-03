Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах

В ходе заседания был допрошен сам М. Амрахов. Подсудимый признал, что допустил халатность и не сумел должным образом контролировать работу подчиненных, но категорически отверг обвинения в хищении. По его словам, он возглавлял управление более 20 лет, в его подчинении находились 54 сотрудника. С марта 2023 года коллектив перешел на удаленный режим из-за ремонта здания.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение громкого дела бывшего начальника Управления информатики и статистики Министерства здравоохранения Мехди Амрахова, которого обвиняют в присвоении почти 800 тысяч манатов.

«Фасад был разобран, ходить на работу было опасно. Я поднял этот вопрос перед руководством, и при условии, что это не помешает работе, нам разрешили работать онлайн», — отметил он.

Прокурор обратил внимание на то, что разрешение на удаленную работу противоречит материалам дела, и задал вопрос: если это было официально согласовано, то почему именно Руфат Гаджиалибеков позже проводил проверки?

М. Амрахов подчеркнул, что не имел отношения к выбору подрядчиков по тендерам на строительство. По его словам, этим занимались бухгалтеры, но у них не хватало опыта. Для оформления документов он привлекал знакомых, однако утверждает, что никаких бумаг не подписывал и денег не получал.

В ходе следствия бывший начальник выплатил 30 тысяч манатов компенсации, но объяснил это давлением со стороны следователя: «Мне сказали: если не заплатишь — арестуют. Я не согласен ни с одним обвинением. Виновен лишь в том, что плохо контролировал работу».

В суде огласили ведомости со снятыми с зарплатных карт сотрудников средствами. М. Амрахов отрицал, что получал деньги. Однако свидетель — сотрудница кадрового отдела Егана Эйвазова — заявила, что по его приказу оформляла полный рабочий день для работников, находившихся онлайн, а карты 12 сотрудников передавала лично ему. «Иначе я потеряла бы работу», — уточнила женщина.

Отвечая на вопросы сторон, М. Амрахов напомнил, что работал в министерстве с 2005 года. Он подчеркнул, что именно по его инициативе в Баку были заменены автомобили скорой помощи, а также реализованы проекты по борьбе с онкологическими заболеваниями и диабетом.

Согласно материалам дела, в 2022–2025 годах М. Амрахов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, обналичивал их карты и присваивал средства. Общая сумма ущерба составила 783 тысячи манатов. Кроме того, он получал деньги по договорам ряда компаний с министерством. Против него выдвинуты обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 309.2 (служебный подлог) УК Азербайджана. Изначально мера пресечения была ограничена надзором полиции, но позже суд изменил ее на арест.

Очередное заседание суда назначено на 21 сентября.