Конкурент Wildberries уже готовится к возможным ударам ВСУ

Компания начала перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов (ПВЗ), указывает издание со ссылкой на профильные Telegram-каналы.

Специализирующиеся на сервисах для продавцов маркетплейсов каналы «Синий рассвет» и «Поставлено!» несколько дней сообщают о массовых заказах дорогих товаров, на которые не оформлена страховка, от имени неизвестных юридических лиц. Поставки были локальными, то есть в пределах районов, в которых были зарегистрированы продавцы.

Позже руководство Ozon разослало продавцам сообщение о перемещении части товаров в пункты выдачи заказов: «Переместили часть ваших товаров со складов в ПВЗ. Платить за это не придется. Подробности направим позже».

С середины июля ВСУ атаковали 18 складов компании Wildberries в европейской части РФ и на Урале. В частности, 3 августа был нанесен удар по логистическому центру во Владимирской области. Склады Ozon пока не становились целями ударов ВСУ, но котировки акций компании за последние недели снизились. В июле оба маркетплейса изменили условия своих договоров с продавцами, отказавшись от обязанности компенсировать им утрату или повреждение товара, если причиной стали военные действия, в том числе атаки БПЛА.

Соответствующие изменения оферты вступили в силу у Ozon с 1 июля, у Wildberries — с 7 июля, о чем сами компании сообщали своим партнерам. Однако широкую огласку эти факты получили после того, как 18 июля дроны ВСУ ударили по складам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье.