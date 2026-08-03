США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет

«Сегодня мне пока нечего объявить (по совместному с Украиной производству Patriot), но, думаю, мы движемся вперед. Это соответствует итогам встреч, которые прошли в Анкаре с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, а также моих последующих переговоров две недели назад в Киеве, где мы обсуждали возможности совместного производства. Я также встречался с компаниями, обладающими необходимыми технологиями и способными расширить производственные мощности», — сказал Уитакер, отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа относительно совместного производства Patriot.

Он также заявил, что США по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами.

«Я не думаю, что что-то изменилось (в позиции президента США Дональда Трампа). Речь, очевидно, идет о ракетах Patriot PAC-3, экспорт которых жестко контролируется, и мы не разрешаем никому, кроме американского производителя, выпускать их в Соединенных Штатах. Но существуют возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы. Мы сейчас работаем над рядом таких соглашений», — сказал Уитакер.

При этом, по словам постпреда, Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot к грядущей зиме: «Долгосрочное соглашение о производстве (ракет для Patriot) не появится к этой зиме».