USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1411
Подписаться на уведомления
Противостояние США и Ирана: Трамп заявил, что «Иран ничего не получит, пока...»
Новость дня
Противостояние США и Ирана: Трамп заявил, что «Иран ничего не получит, пока...»

США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет

18:52 787

Соединенные Штаты продвигаются вперед в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства Patriot, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Сегодня мне пока нечего объявить (по совместному с Украиной производству Patriot), но, думаю, мы движемся вперед. Это соответствует итогам встреч, которые прошли в Анкаре с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, а также моих последующих переговоров две недели назад в Киеве, где мы обсуждали возможности совместного производства. Я также встречался с компаниями, обладающими необходимыми технологиями и способными расширить производственные мощности», — сказал Уитакер, отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа относительно совместного производства Patriot.

Он также заявил, что США по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами.

«Я не думаю, что что-то изменилось (в позиции президента США Дональда Трампа). Речь, очевидно, идет о ракетах Patriot PAC-3, экспорт которых жестко контролируется, и мы не разрешаем никому, кроме американского производителя, выпускать их в Соединенных Штатах. Но существуют возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы. Мы сейчас работаем над рядом таких соглашений», — сказал Уитакер.

При этом, по словам постпреда, Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot к грядущей зиме: «Долгосрочное соглашение о производстве (ракет для Patriot) не появится к этой зиме».

Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был
Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был наша публицистика
13:19 3671
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает новость дополнена 20:30
20:30 337
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… Наши проблемы
17:00 2455
Дроны снова парализовали российский НПЗ
Дроны снова парализовали российский НПЗ
19:32 1106
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
19:09 1136
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
18:52 788
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 11367
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 2098
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 1102
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 879
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 2341

ЭТО ВАЖНО

Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был
Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был наша публицистика
13:19 3671
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает новость дополнена 20:30
20:30 337
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… Наши проблемы
17:00 2455
Дроны снова парализовали российский НПЗ
Дроны снова парализовали российский НПЗ
19:32 1106
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
19:09 1136
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
18:52 788
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 11367
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 2098
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 1102
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 879
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 2341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться