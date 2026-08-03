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Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»

19:09 1136

Украина продолжит проводить «операции влияния» против России, чтобы принудить ее завершить войну. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос о дальнейших действиях после завершения 40-дневного периода «операции по оказанию влияния» на Россию Буданов ответил, что не стоит сосредотачиваться на конкретных сроках, а нужно оценивать результат: «Мы будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40, 50, 100, 15 дней. Главное — результат. Не так важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее — с чем из него выйти. Чтобы выйти из него с нужным результатом, мы должны быть сильными».

Буданов также заявил, что в «стратегическом измерении» война для России уже давно «зашла в тупик». По словам Буданова, несмотря на продолжение боевых действий, в стратегическом плане Россия уже длительное время находится в ситуации, когда война не дает ей возможности достичь поставленных целей: «Война, по сути, для них зашла в тупик. Есть какие-то боевые действия: продвижение, отсутствие продвижения, есть наши продвижения, их... Стратегически она давно уже в тупике».

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