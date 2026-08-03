Эстония откроет посольство в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Эстонии Тиину Нирк.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Азербайджана, говорится, что в ходе встречи посол вручила главе МИД копии своих верительных грамот. Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, цифровой и образовательной сферах. Отмечалось, что решение Эстонии открыть посольство в Азербайджане будет способствовать развитию двусторонних отношений и активизации политического диалога.

Байрамов и Нирк подчеркнули значимость работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведения ее очередного заседания, расширения академических обменов и связей между вузами.

Тиина Нирк отметила, что ее страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и заявила, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.