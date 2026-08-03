USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1411
Подписаться на уведомления
Противостояние США и Ирана: Трамп заявил, что «Иран ничего не получит, пока...»
Новость дня
Противостояние США и Ирана: Трамп заявил, что «Иран ничего не получит, пока...»

Эстония откроет посольство в Азербайджане

19:16 520

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Эстонии Тиину Нирк.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Азербайджана, говорится, что в ходе встречи посол вручила главе МИД копии своих верительных грамот. Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в работе. 

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, цифровой и образовательной сферах. Отмечалось, что решение Эстонии открыть посольство в Азербайджане будет способствовать развитию двусторонних отношений и активизации политического диалога.

Байрамов и Нирк подчеркнули значимость работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведения ее очередного заседания, расширения академических обменов и связей между вузами.

Тиина Нирк отметила, что ее страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и заявила, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был
Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был наша публицистика
13:19 3672
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает новость дополнена 20:30
20:30 339
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… Наши проблемы
17:00 2457
Дроны снова парализовали российский НПЗ
Дроны снова парализовали российский НПЗ
19:32 1106
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
19:09 1137
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
18:52 790
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 11373
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 2098
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 1102
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 879
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 2342

ЭТО ВАЖНО

Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был
Холст сохраняет, каким город был… Память хранит, чьим он был наша публицистика
13:19 3672
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает
Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает новость дополнена 20:30
20:30 339
Как по маслу. Которое не всем по карману…
Как по маслу. Которое не всем по карману… Наши проблемы
17:00 2457
Дроны снова парализовали российский НПЗ
Дроны снова парализовали российский НПЗ
19:32 1106
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
Буданов считает, что война для России «стратегически в тупике»
19:09 1137
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
США и Украина «движутся вперед», но сделки к зиме не будет
18:52 790
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше
Беспилотник упал на пляж в Геленджике: погибших все больше фото; новое видео; обновлено 18:23
18:23 11373
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
Почти 800 тысяч манатов на мертвых душах
18:18 2098
Новое-старое правительство Армении
Новое-старое правительство Армении
18:07 1102
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
Главному зерновику Нахчывана продлили арест
17:52 879
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
Муж ранил ножом жену и покончил с собой
17:11 2342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться