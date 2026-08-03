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Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик

19:23 654

Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20, который летел над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

По данным польского министра, инцидент произошел около полудня примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба на побережье Балтийского моря. Для перехвата российского самолета, находившегося в международном воздушном пространстве, были подняты два польских истребителя, несущих дежурство.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны не было: «Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером».

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