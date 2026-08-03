Дроны снова парализовали российский НПЗ

НПЗ «Волгограднефтепереработка» российской нефтекомпании «ЛУКОЙЛ» полностью прекратил переработку нефтяного сырья с 31 июля из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников, сообщили Reuters источники в отрасли.
Областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила 31 июля, что в результате ударов БПЛА «были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда», но не уточнила название предприятия.
По данным источников, в результате налета БПЛА на Волгоградском НПЗ остановлены установки первичной и вторичной переработки нефти. В частности, прекращена переработка нефти на двух основных первичных установках: АВТ-1 производительностью 18 900 тонн в сутки (40% мощности НПЗ) и АВТ-6 — 15 000 тонн в сутки (32% мощности НПЗ).
«ЛУКОЙЛ» не ответил на запрос агентства о комментарии.
После атаки БПЛА 29 мая Волгоградский НПЗ также получил повреждения и был полностью остановлен.