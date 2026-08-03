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Совет мира просит. Израиль отказывается. А ХАМАС предупреждает

новость дополнена 20:30
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Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил прекратить удары по палестинскому анклаву. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

По информации его источника, «Младенов и старший советник Совета мира Арье Лайтстоун встретились с премьер-министром Нетаньяху и попросили его прекратить удары по Газе, как обещал сделать Израиль, когда согласился на план президента (США Дональда) Трампа из 20 пунктов».

Младенов ранее заявил, что созданный для урегулирования ситуации в секторе Газа Совет мира и государства-посредники намерены добиться деэскалации в анклаве после последней серии ударов со стороны Израиля.

Между тем в Израиле заявили, что не намерены отводить войска с демаркационной «желтой линии», отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

«Израиль не отведет войска с нынешней линии в секторе Газа. Власти продолжат устранять любые угрозы для граждан и военных страны», — цитирует издание высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее в Израиле заявили, что предложенный Советом мира план по урегулированию ситуации в секторе Газа не соответствует израильским требованиям и что он противоречит интересам страны в регионе. The Times of Israel отмечает, что представители Совета мира и неназванные американские официальные лица выразили недовольство израильской позицией, так как властям страны уже несколько месяцев были известны положения плана.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после демилитаризации движения израильские войска покинут регион, а «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».

При этом представители ХАМАС подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

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