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«Последний шанс» для Ирана
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«Последний шанс» для Ирана

Нефтегигант продал всю свою зеленую энергетику в Европе

20:50 945

Британско-нидерландская энергетическая компания Shell заключила с французской TotalEnergies соглашение о продаже всего своего наземного бизнеса в сфере возобновляемой энергетики в Европе, сообщается в пресс-релизах Shell и TotalEnergies.

Общая мощность портфеля — 4 ГВт. 500 МВт из них составляют солнечные и ветровые электростанции, преимущественно в Италии и Нидерландах, которые уже функционируют или еще строятся.

Еще 3,5 ГВт — это проекты для дальнейшего развития в Италии, Великобритании и Испании. Сделку планируется завершить до конца 2026 года.

После поглощения активов Shell портфель возобновляемых источников TotalEnergies достигнет почти 10 ГВт мощности, которая уже работает или строится, а также 27 ГВт — на стадии разработки.

В свою очередь Shell переходит к более прибыльным направлениям — нефти, газу и трейдингу энергоносителями — в связи с активным ростом цен на них.

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