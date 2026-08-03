Нефтегигант продал всю свою зеленую энергетику в Европе

Британско-нидерландская энергетическая компания Shell заключила с французской TotalEnergies соглашение о продаже всего своего наземного бизнеса в сфере возобновляемой энергетики в Европе, сообщается в пресс-релизах Shell и TotalEnergies.

Общая мощность портфеля — 4 ГВт. 500 МВт из них составляют солнечные и ветровые электростанции, преимущественно в Италии и Нидерландах, которые уже функционируют или еще строятся.

Еще 3,5 ГВт — это проекты для дальнейшего развития в Италии, Великобритании и Испании. Сделку планируется завершить до конца 2026 года.

После поглощения активов Shell портфель возобновляемых источников TotalEnergies достигнет почти 10 ГВт мощности, которая уже работает или строится, а также 27 ГВт — на стадии разработки.

В свою очередь Shell переходит к более прибыльным направлениям — нефти, газу и трейдингу энергоносителями — в связи с активным ростом цен на них.