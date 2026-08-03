Украина меняет тактику ударов

Отмечается, что в июльскую статистику не вошли восемь атак на танкеры, связанные с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черном море, поскольку ответственность за эти инциденты никто официально на себя не взял. Если Киев подтвердит причастность к ним, июль станет рекордным месяцем по числу атак на связанные с Россией нефтяные объекты.

Украина в июле нанесла не менее 30 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, танкерам, портовой и трубопроводной инфраструктуре, это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны. Об этом пишет Bloomberg, проанализировав открытые данные украинских и российских властей.

По оценке Bloomberg, украинская стратегия в течение месяца изменилась. В первой половине июля основными целями были нефтеперерабатывающие заводы, включая Омский НПЗ — крупнейший в России, расположенный более чем в 2,5 тысячи километров от украинской границы. В результате переработка нефти в стране снизилась до минимального уровня с мая 2002 года, что вынудило производителей увеличить экспорт сырого сырья.

Во второй половине июля Украина сместила акцент на танкеры и морскую инфраструктуру, что позволило части НПЗ провести ремонт и частично восстановить работу. По оценке EA Analytics, среднесуточная переработка нефти в России в июле составила 3,6 млн баррелей, что немного выше предыдущей оценки (3,5 млн баррелей), однако примерно на треть ниже сезонной нормы. При этом уже в последние три дня июля Украина вновь вернулась к ударам по нефтеперерабатывающим заводам, атаковав три крупных предприятия, а в последующие выходные — еще четыре.

Bloomberg также обращает внимание на последствия атак для российского нефтяного экспорта через Черное море. За неделю, завершившуюся 26 июля, в порту Новороссийск, через который проходит около 20% морского экспорта российской нефти, загрузились лишь четыре танкера.

Сокращение активности последовало после серии атак на крупные нефтяные танкеры, один из которых должен был загружаться на терминале Каспийского трубопроводного консорциума — основном маршруте экспорта казахстанской нефти.

После усиления атак российское Минобороны предупредило судоходные компании, что Черное море больше нельзя считать безопасным для навигации.