Зеленский: Украине «необходимо выстраивать сильные отношения с Азербайджаном»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении выстраивать сильные отношения с Азербайджаном, Арменией и другими странами бывшего СССР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Задача Путина — вернуться к тому, что уже распалось. Чем сильнее и независимее будут страны бывшего Советского Союза, тем сложнее ему будет это сделать… Он хочет сломать нас (Украину). Если бы ему это удалось, то с другими странами постсоветского пространства было бы легче — при всем уважении ко всем государствам. Все это знают и высоко оценивают вклад Украины», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киеву «необходимо выстраивать сильные отношения с независимым Азербайджаном. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность… Мы впервые после многолетней паузы восстановили контакты в отношениях с Арменией».

«Присутствие Украины сегодня в пространстве бывших советских стран — это независимость этих стран... Очень важно для нас поддерживать такие отношения, и я горжусь, что мы их строим таковыми», — заявил президент Украины.