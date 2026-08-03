Посла Украины в США уволили

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США. Это следует из указа, опубликованного 3 августа на официальном сайте главы украинского государства.

Причины этого решения в указе не называются, хотя возможность отставки Стефанишиной в последние дни обсуждалась в украинских политических кругах. Пост посла прочили бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову, однако ранее в понедельник Владимир Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки Украины.

Имя нового посла пока не объявлено. О дальнейших планах Стефанишиной также ничего не сообщается. Стефанишина была назначена на этот пост в Вашингтоне менее года назад, 27 августа 2025 года.