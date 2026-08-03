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«Последний шанс» для Ирана
Новость дня
«Последний шанс» для Ирана

Бывший шеф «Моссада» ушел в бизнес

21:45 494

Бывший глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа будет назначен на должность председателя совета директоров и президента американского оборонного концерна Ondas, сообщают израильские СМИ.

В Ondas сообщили, что назначение Барнеа прошло проверку в юридическом консультативном органе «Моссада» и получило полное одобрение.

Молодой американский концерн в начале 2025 года привлек у инвесторов 2 миллиарда долларов с опционом на удвоение этой суммы и стал активно скупать оборонные стартапы, в первую очередь израильские.

Компания американская, но ее штаб-квартира находится в Израиле. Костяк руководства в основном состоит из израильтян во главе с содиректором Ошри Лугаси.

Для Барнеа, человека, руководившего разведывательно-политической организацией, это станет первым опытом в бизнес-секторе. Ondas не раскрыла размер вознаграждения Барнеа.

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