«Колоссальная ложь»: в Италии ответили на заявление посольства России

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, произошедший вечером в субботу, 1 августа, был направлен на запугивание работающих там итальянцев, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Италии. Это сообщение перепостил МИД РФ.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — цитирует The Insider сообщение посольства.

В сообщении отмечается, что шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери и его команда не пострадали.

На заявление российских дипломатов отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, назвав его «колоссальной ложью», передает итальянское агентство Ansa.