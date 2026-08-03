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«Последний шанс» для Ирана
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«Последний шанс» для Ирана

«Колоссальная ложь»: в Италии ответили на заявление посольства России

22:25 351

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, произошедший вечером в субботу, 1 августа, был направлен на запугивание работающих там итальянцев, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Италии. Это сообщение перепостил МИД РФ.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — цитирует The Insider сообщение посольства.

В сообщении отмечается, что шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери и его команда не пострадали.

На заявление российских дипломатов отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, назвав его «колоссальной ложью», передает итальянское агентство Ansa.

«Утверждение, что нападение на итальянский ресторан в Москве было совершено «для запугивания итальянцев», — это колоссальная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев, если наша страна поддерживает Киев?» – сказал Таяни.

Как сообщалось ранее, взрыв в Balzi Rossi произошел во время частной вечеринки, посвященной дню рождения: неизвестная женщина принесла коробку, сообщив, что это подарок. Охранник начал проверять посылку, и тогда раздался взрыв. Погибли женщина-курьер, охранник и другие люди — в общей сложности сообщалось о пяти жертвах. Еще 19 человек были ранены.

1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел взрыв, возможной целью которого был главком ВКС России Александр Чайко. Погибли женщина-курьер, охранник и другие люди. Российские власти подтвердили факт взрыва в ресторане, но подробностей не сообщали.

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