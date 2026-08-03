В Черном море дроны атаковали турецкое судно: есть раненые

Перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск овощи и фрукты судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке дронов в Черном море, ранены четыре моряка, в том числе трое турок, сообщает Cumhuriyet.

По информации издания, судно было атаковано в районе 16:30 по местному времени (17:30 по Баку) примерно в 30 милях от Новороссийска.

Капитан судна Ялчин Шахин заявил, что «атака была совершена Украиной, и что в ней было использовано 6-7 беспилотников». Шахин сказал, что они ожидают помощи, что все в безопасности, но есть раненые. На судне возник пожар.

Согласно данным открытой печати, судно принадлежит компании Nadezhda Roro Inc, его оперативным и техническим менеджером является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.