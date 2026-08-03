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В Швейцарии 26 человек заразились «болезнью легионеров»: один умер

3 августа 2026, 23:15 840

В швейцарском городе Базеле зарегистрировано 26 случаев легионеллеза — тяжелой инфекционной болезни с симптомами лихорадки и пневмонии. Один человек погиб, еще один заболевший находится в реанимации, сообщил BFM со ссылкой на управление здравоохранения Базеля.

Легионеллез, или «болезнь легионеров», — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микроорганизмов рода Legionella. Болезнь протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

По предварительным данным, источником заражения стали градирни. Как уточнил BFM, специалисты проанализировали 10 градирен, расположенных рядом с очагом вспышки. В восьми из них допустимый уровень Legionella был превышен. Две такие установки были расположены на крыше офисного здания в Базеле. После получения результатов анализов их отключили.

Ранее вспышка легионеллеза произошла в Нью-Йорке — бактерии обнаружили в 31 здании на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. В результате заразились более 70 человек, три пациента скончались. Власти провели профилактическую дезинфекцию в 76 зданиях Верхнего Ист-Сайда.

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