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Из заявлений Трампа: У Ирана «последний шанс». Ормуз скоро откроется. Переговоры «пойдут быстро»

«Сейчас же!»: Трамп требует от нефтяных компаний снизить цены

3 августа 2026, 23:24 560

Президент США Дональд Трамп, комментируя интервью главы Chevron Майка Вирта телеканалу Fox News, потребовал от Chevron и других нефтяных компаний снизить стоимость топлива для американских потребителей.

«Снизьте цены на горючее для потребителей (розничные цены!) сейчас же!» — написал в понедельник Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома выразил мнение, что «единственное, что он (Майк Вирт) удобно забыл упомянуть, так это то, что без гениальности, дальновидности, силы и стабильности администрации ТРАМПА нефтяная промышленность и наша страна были бы МЕРТВЫ!»

Американский лидер отметил, что Chevron вернулась в Венесуэлу, откуда ее «вышвырнули», и теперь компания «гораздо больше и сильнее, чем когда-либо прежде, и рассчитывает заработать состояние». Это касается и других нефтяных компаний, добавил он.

Глава Chevron Майк Вирт в интервью Fox News заявил, что война с Ираном сделала энергетические рынки «хрупкими и неопределенными». По его словам, угрозы распространились на все маршруты транзита нефти — Ормузский пролив и Красное море. «Запасы были истощены по всему миру, и ситуация остается несколько хрупкой и неопределенной», — сказал он. Вирт отметил, что нефтяная отрасль «хорошо справилась» благодаря тому, что США «сделали шаг вперед и стали частью решения». Он также сообщил о переговорах по строительству трубопровода к Средиземному морю в обход Ормузского пролива и блокаде Красного моря со стороны хуситов.

Средняя цена на галлон бензина в США на 3 августа составила $4,10, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA). Это почти на доллар выше, чем год назад, и примерно на 85¢ выше, чем в марте, до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. За последний месяц стоимость топлива выросла почти на 30¢.

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