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Экс-главком ВСУ «12 лет слушал сказки» и призвал не рассчитывать на НАТО

3 августа 2026, 23:50 828

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не верит в перспективу членства Украины в НАТО и призвал сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности, передает «Европейская правда».

В ходе дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужного попросили прокомментировать вопрос об участии Украины в коалиции JEF (Объединенные экспедиционные силы). Посол начал с заявления о НАТО.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — сказал Залужный.

Посол считает, что препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что «невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ… к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Залужный также негативно оценил способность НАТО, несмотря на членство в Альянсе Великобритании, США и других стран. «Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком она есть, и Украине понадобится лет 12, чтобы перейти на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», — заявил он.

При этом Залужный признал, что «Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО», в том числе в области противоракетной обороны, космических возможностей.

В контексте гарантий безопасности Украины посол считает эффективной не НАТО, а другие союзы. Экс-главком считает эффективным механизмом гарантий безопасности членство Украины в коалиции JEF.

Ранее 10 членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) подписали меморандум о намерениях по созданию «многонациональных морских сил», которые будут выступать «дополнением к НАТО».

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