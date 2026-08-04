ФИФА хотят «парализовать»

По информации источника, руководители трех конфедераций намерены «парализовать ФИФА» на случай, если Инфантино не подаст в отставку и снова будет баллотироваться на четвертый срок на выборах в марте 2027 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) разработали стратегии на случай, если президент ФИФА Джанни Инфантино не покинет свой пост, сообщает британская газета The Times.

Утверждается, что противники Инфантино готовы бойкотировать заседания Совета ФИФА и ее комитетов, а также могут не ратифицировать решения Международной федерации футбола. Также рассматривается возможность создания альтернативных международных соревнований. У УЕФА уже есть проект глобальной Лиги наций, разработанный по заказу организации в 2017 году, но так и не реализованный.

3 августа сообщалось, что футбольные союзы Сербии, Уэльса и Швеции отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. Аналогичное решение собирается принять Федерация футбола Англии, отмечает Reuters.

Федерации стали отказываться от поддержки Инфантино после его попытки организовать продажу части коммерческих прав на проведение чемпионата мира. ФИФА собиралась создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) и продать ее четвертую долю за $4,2 млрд внешним инвесторам. Позднее ФИФА отказалась от этой идеи. Схема была раскритикована УЕФА, АФК, КОНКАКАФ и другими федерациями. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и потребовали от Инфантино уйти в отставку.

Инфантино избрали президентом ФИФА в 2016 году. Ранее он заявлял о желании переизбраться на этот пост в марте следующего года.