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За два года шесть покушений

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Высокопоставленные российские генералы все чаще становятся мишенями атак даже вдали от фронта. За последние два года известно по меньшей мере о шести таких покушениях, говорится в материале российского издания «Медуза».

В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было закреплено на самокате у его дома. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов. По версии российского следствия, исполнителя завербовали украинские спецслужбы. Его приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. В декабре того же года взрыв автомобиля на юге Москвы унес жизнь начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ Фанила Сарварова. Российские правоохранители сообщили об возбуждении уголовного дела, но о задержании подозреваемых не заявляли.

Игорь Кириллов, Фанил Сарваров, Ярослав Москалик

В феврале 2026 года в Москве стреляли в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. Он выжил после нападения.

В апреле 2026 года российские Telegram-каналы сообщали о вероятном покушении на генерал-майора Азатбека Омурбекова, которого украинские власти считают причастными к преступлениям в Буче. Официального подтверждения этой информации не было.

1 августа 2026 года у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв. Российские СМИ утверждают, что его вероятной целью был генерал-полковник Александр Чайко, возглавивший в мае Воздушно-космические силы РФ. Официально российские власти не подтверждали, что объектом покушения был Чайко. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инцидент «терактом», но другие официальные подробности относительно этой версии пока не обнародованы.

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