За два года шесть покушений

Высокопоставленные российские генералы все чаще становятся мишенями атак даже вдали от фронта. За последние два года известно по меньшей мере о шести таких покушениях, говорится в материале российского издания «Медуза».

В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было закреплено на самокате у его дома. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов. По версии российского следствия, исполнителя завербовали украинские спецслужбы. Его приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. В декабре того же года взрыв автомобиля на юге Москвы унес жизнь начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ Фанила Сарварова. Российские правоохранители сообщили об возбуждении уголовного дела, но о задержании подозреваемых не заявляли.