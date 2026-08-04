Принцесса отправилась на военную службу

Газета добавила, что Изабелла отказалась от получения пособия на проживания в размере 8,3 тыс. крон и 9 тыс. крон в качестве зарплаты. Принцесса пройдет базовую подготовку, которая длится пять месяцев, после чего перейдет на этап боевой и практической работы длительностью шесть месяцев.

Журналисты отметили, что ранее в гусарском гвардейском полку служил старший брат принцессы наследный принц Кристиан.

Решение о продлении срока службы в армии Дании принял парламент страны в 2024 году, в 2026-м оно вступило в силу. Раньше он составлял четыре месяца. Всего в этом году на службу поступили 1,6 тысячи человек. Новый набор проходит на фоне подготовки к первой в истории отправке призывников в Гренландию, где более 100 из них примут оперативные задачи у профессиональной армии. Новобранцев, отмечает Reuters, ждут пять месяцев базовой подготовки и шесть — оперативной службы.